Eni: in Nigeria dal 1962, produzione supera i 100 mila di boe al giorno/scheda (3) (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – Nel dicembre 2019 l’Eni ha approvato la Fid (decisione finale d’investimento) per la realizzazione del settimo treno di trattamento. La realizzazione dell’unità addizionale consentirà di incrementare l’attuale capacità produttiva dell’impianto fino a oltre 30 milioni di tonnellate all’anno. Il completamento e avvio produttivo è atteso nel 2024. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – Nel dicembre 2019 l’Eni ha approvato la Fid (decisione finale d’investimento) per la realizzazione del settimo treno di trattamento. La realizzazione dell’unità addizionale consentirà di incrementare l’attuale capacità produttiva dell’impianto fino a oltre 30 milioni di tonnellate all’anno. Il completamento e avvio produttivo è atteso nel 2024. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lofioramonti : Quando da Ministro ho osato criticare #ENI per sue politiche in Africa e #greenwashing venni attaccato da giornali… - Agenzia_Ansa : Claudio Descalzi, ad di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale nel… - TgLa7 : ??Eni e Shell assolte per caso #Nigeria. Lo ha deciso il Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazion… - dukana2 : RT @dukana2: Il fatto non sussiste??? Devono morire male!! Come i bambini della #Nigeria e della #Basilicata! #Eni ha corrotto i giudici co… - 1511maxi : RT @claudiocerasa: Caso Eni e tangenti in Nigeria: assolti tutti perché il fatto non sussiste. Tutti. Altro grande successo della procura d… -