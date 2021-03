Eni, Claudio Descalzi e Paolo Scaroni assolti per il caso Nigeria (Di mercoledì 17 marzo 2021) Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale con al centro l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in Nigeria. I giudici hanno assolto anche il suo predecessore nonché attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni. Anche Eni e Shell, le due compagnie petrolifere imputate in qualità di enti nello stesso processo sono state assolte. “Finalmente a Claudio Descalzi è stata restituita la sua reputazione professionale e a Eni il suo ruolo di grande azienda”. È il commento dell’avvocato Paola Severino, difensore dell’ad della compagnia petrolifera, alla sentenza di assoluzione. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021), amministratore delegato di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale con al centro l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in. I giudici hanno assolto anche il suo predecessore nonché attuale presidente del Milan,. Anche Eni e Shell, le due compagnie petrolifere imputate in qualità di enti nello stesso processo sono state assolte. “Finalmente aè stata restituita la sua reputazione professionale e a Eni il suo ruolo di grande azienda”. È il commento dell’avvocato Paola Severino, difensore dell’ad della compagnia petrolifera, alla sentenza di assoluzione.

Advertising

VarricchioMauro : RT @Agenzia_Ansa: Claudio Descalzi, ad di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale nel caso… - MariaAversano1 : RT @Agenzia_Ansa: Claudio Descalzi, ad di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale nel caso… - Agenzia_Ansa : Claudio Descalzi, ad di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale nel… - FrankRN10 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Assolti l'allora direttore generale e attuale amministratore delegato Eni Claudio Descalzi, e il suo predecesso… - discoradioIT : ?? #Eni, caso #Nigeria: assolti Claudio #Descalzi, Paolo #Scaroni e tutti gli altri imputati -