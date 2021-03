Elodie e il cambio look | “Resto me stessa” | la reazione dei fan -FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elodie cambio

Yeslife

La cantante italiana cambia look: torna al tanto amato pixie cut, dopo il grande successo a Sanremo 2021, torna a far parlare di sé attraverso il suo nuovo look, ovvero il tanto e amato pixie ...Ma si sa,è abituata a stupire i suoi fan e lo ha fatto anche nelle ultime ore quando si è mostrata con un ennesimolook. Del resto in questi anniha più volte dimostrato di ...Stefano Vicario è stato bravissimo nel raccontare la perfomance nel modo più raffinato, valorizzando Elodie ma anche le ballerine a cui è stato dato modo e tempo di realizzare quei quattro cambi ...La cantante Elodie ci ha da sempre abituati ai suoi repentini cambio look. Dopo le critiche sul suo passato aspetto, ora torna al pixie cut ...