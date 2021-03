Elliot Page e l' intervento per la rimozione del seno | Mi ha salvato la vita

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ha raccontato al Time come l'chirurgico a cui si è sottoposto per ladelgli abbia cambiato e soprattuttolaha rilasciato una lunga intervista al Time, durante la quale ha parlato dell'chirurgico a cui si è sottoposto per ladel, spiegando come questo abbiala sua. Questa settimanaè apparso sulla copertina del Time, diventando così il primo uomo transgender ad essere immortalato sulla prima pagina del celebre magazine. Era il 1 dicembre 2020 quando l'attore di Juno faceva coming out tramite i social, ...

"Volevo essere un ragazzo. Chiesi a mia madre se un giorno avrei potuto esserlo".- per la prima volta dopo il coming out come transgender e non - binary - parla a cuore aperto sul Time del suo lungo e spesso difficile percorso che l'ha portato oggi ad abbracciare ...è protagonista della sua prima copertina, dopo che lo scorso dicembre aveva fatto sapere di essere transgender e aveva spiegato quale nome e pronomi usare in suo riferimento: " Sono trans, ...Elliot Page ha raccontato al Time come l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto per la rimozione del seno gli abbia cambiato e soprattutto salvato la vita. Elliot Page ha rilasciato una lunga int ...Elliot Page si racconta al magazine “Time”, per la prima volta da quando ha deciso di smetterla di chiamarsi Ellen, il nome con cui ha partecipato al film “Juno”, in cui ...