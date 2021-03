Elisabetta Gregoraci sportiva e in total white. Ma quelle scarpe… Ecco quanto costano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Anche Elisabetta Gregoraci, nonostante sia uscita dal GF Vip molto tempo fa, continua a parlare del reality e dei suoi protagonisti su Instagram, dove è sempre più seguita. Solo qualche giorno fa, per esempio, non è passata inosservata quella che a molti è parsa una “frecciatina” verso Stefania Orlando, terza classificata al GF Vip di Alfonso Signorini. In una chiacchierata virtuale, Stefania, Elisabetta e Francesco Oppini hanno trattato vari argomenti, tra cui anche i commenti alle performance dello stesso Oppini e Tommaso Zorzi, rispettivamente ospiti di Tiki Taka e L’Isola dei Famosi, dove il vincitore del reality veste i panni dell’opinionista insieme a Iva Zanicchi e all’amica Elettra Lamborghini. “Tu mi hai fatto arrabbiare una volta – ha detto la Gregoraci durante la diretta alla Orlando – Ecco, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Anche, nonostante sia uscita dal GF Vip molto tempo fa, continua a parlare del reality e dei suoi protagonisti su Instagram, dove è sempre più seguita. Solo qualche giorno fa, per esempio, non è passata inosservata quella che a molti è parsa una “frecciatina” verso Stefania Orlando, terza classificata al GF Vip di Alfonso Signorini. In una chiacchierata virtuale, Stefania,e Francesco Oppini hanno trattato vari argomenti, tra cui anche i commenti alle performance dello stesso Oppini e Tommaso Zorzi, rispettivamente ospiti di Tiki Taka e L’Isola dei Famosi, dove il vincitore del reality veste i panni dell’opinionista insieme a Iva Zanicchi e all’amica Elettra Lamborghini. “Tu mi hai fatto arrabbiare una volta – ha detto ladurante la diretta alla Orlando –, ...

