Elisabetta Gregoraci | il misterioso fidanzato esiste | le prove

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ha sconvolto i followers di Instagram: in macchina, la showgirl si è ripresa accanto ad un uomoVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real)continua a confondere i followers e a non sbilanciarsi sul presunto. Tuttavia, tramite i social, la showgirl rivela L'articolo proviene da YesLife.it.

ciuffini_alex : La bellissima Elisabetta Gregoraci???????????????????????? - dire_posso : @Vanessa54195757 Adesso esce un articolo “Elisabetta Gregoraci presta la voce alla sorella perché è snob” ???? - ciuffini_alex : La bellissima Elisabetta Gregoraci???????????????????????? - ciuffini_alex : La bellissima Elisabetta Gregoraci???????????????????????? - fairy2loui : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo grammys giulia… -

In realtà scherzava, ma ha comunque fatto notare che Oppini, la Orlando enon lo avevano invitato a partecipare a una diretta Instagram con loro. 'Ely, Stefy e Francy fanno una ...Dopo giorni di silenziolo ammette: 'Non è stato facile, ma oggi mi sento più leggera'Da qui inizia un nuovo capitolo nella storia di Sara Lopez, guidato da De Fonseca. Elisabetta Gregoraci testimonial d’eccezione Megalos decide di investire sul marchio e per l’occasione arriva nello ...Elisabetta Gregoraci a distanza di mesi dal suo abbandono alla casa, rivela dettagli inediti. La showgirl ammette: "Sono ancora distrutta" ...