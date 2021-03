Elisa Claps | riapre la chiesa - sepolcro La famiglia contro il vescovo | un' offesa

Advertising

GrifoRampante : Elisa Claps, riapre al culto la chiesa di Potenza dove furono trovati i resti. La famiglia: «Offesa alla sua memori… - annamartino83 : RT @rep_napoli: Potenza, Gildo Claps: “Nessun assenso alla riapertura della chiesa dove venne trovata Elisa, né da mamma né dalla famiglia”… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo i lavori di restauro, riaprirà al culto la chiesa della Santissima Trinità di Potenza, nel cui sottotetto fu trovato… - monicamondini : RT @chilhavistorai3: Elisa Claps: “No a riapertura SS. Trinità senza chiarezza”, famiglia smentisce Vescovo di #Potenza. 'Non è ammissibile… - cwilksuk : RT @chilhavistorai3: Elisa Claps: “No a riapertura SS. Trinità senza chiarezza”, famiglia smentisce Vescovo di #Potenza. 'Non è ammissibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Claps

Riapre al culto la chiesa che fu per 17 anni il "sepolcro" di, la sedicenne di Potenza stuprata e uccisa dal suo spasimante, il ventenne Danilo Restivo , figlio del direttore della Biblioteca nazionale di Potenza. Ad annunciare l'avvio dei lavori ...Il 12 settembre 1993scomparve all'età di 16 anni. Per il suo omicidio è stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione , attualmente detenuto in Inghilterra per l. La '...Chiusa dal ritrovamento del corpo nel 2010, al via i lavori di restauro. Il fratello della 16enne trucidata: dalla Curia solo menzogne ...Era il 17 marzo 2010, esattamente 11 anni fa, quando il cadavere di Elisa Claps, fu trovato nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Sono in corso lavori di restauro e consolid ...