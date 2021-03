Advertising

Petruntisisto : RT @rep_napoli: Potenza, Gildo Claps: “Nessun assenso alla riapertura della chiesa dove venne trovata Elisa, né da mamma né dalla famiglia”… - Today_it : Elisa Claps, 11 anni dopo la ferita è aperta: 'Riaprire la chiesa al culto? Prima facciano chiarezza' - LaSiritide : #Potenza 17/03/2021 - Elisa Claps: 11 anni fa il ritrovamento dei resti nella Chiesa che ora vogliono riaprire - fainformazione : Riapre Chiesa a Potenza: nel sottotetto fu trovato il cadavere della 16enne Elisa A undici anni di distanza dal r… - fainfocronaca : Riapre Chiesa a Potenza: nel sottotetto fu trovato il cadavere della 16enne Elisa A undici anni di distanza dal r… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Claps

Per Gildoè un 'obbligo morale', dopo anni di misteri e omissioni sul caso di sua sorella, scomparsa il 12 settembre 1993 e ritrovata cadavere proprio il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della ...Undici anni fa, il 17 marzo 2010, nella Chiesa della SS. Trinità di Potenza, veniva ritrovato il corpo della poverafu uccisa il 12 settembre 1993 da Danilo Restivo. Aveva 16 anni e sorrideva e amava la vita come tutte le adolescenti di quella età. Su quanto accaduto dopo il 12 settembre del 1993 ...GLI esponenti della chiesa farebbero probabilmente meglio a non intervenire sulla vicenda di Elisa Claps. In fondo l’attitudine al silenzio – non nel senso di omertà ma di capacità introspettiva – dov ...La Curia potentina, prima di ristrutturare un edificio, deve cercare la verità e fare chiarezza su quanto accaduto in quella chiesa ...