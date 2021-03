Elezioni Roma 2021 | candidati | sondaggi e data delle amministrative

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lenelsono state posticipate in autunno a causa della pandemia di Covid. La decisione del Consiglio dei Ministri è stata quella di evitare assembramenti alle urne durante la primavera nella speranza che la situazione sanitaria migliori tra qualche mese.: iPer quanto riguarda i, per ora l’unico nome che pare ufficiale è quello dell’attuale sindaca della Capitale Virginia Raggi. A quanto sembra, la donna dovrebbe guidare il Movimento 5 Stelle. Dopo aver inizialmente lasciato intendere di non essere interessata a continuare il suo mandato, la Raggi pare avere cambiato idea nella speranza di ottenere un secondo mandato. Il ...

"sarà una partita molto importante delleamministrative di autunno - ha proseguito il segretario - che saranno una tappa di avvicinamento alla costruzione di questa alleanza di ......al più presto la disponibilità di un'autorevole candidatura come Roberto Gualtieri per". Si ... Ci confronteremo alle". Secondo quanto trapela da ambienti a lui vicini, "nel Pd avrebbero ...
Nelle prossime ore Roberto Gualtieri scioglierà la riserva sulla sua candidatura a sindaco di Roma. Come confermano fonti Dem, l'ex ministro dell'Economia risponderà positivamente al Pd che da tempo, ...