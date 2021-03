Elezioni legislative Paesi Bassi, exit poll: vince il Vvd del premier Mark Rutte. Sarà il suo quarto mandato consecutivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) I Paesi Bassi puntano sul premier uscente e si affidano ancora una volta a Mark Rutte. Alle Elezioni legislative di mercoledì, il suo Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) avanza ottenendo 35 seggi sui 150 a disposizione, due in più delle precedenti Elezioni, secondo i primi exit poll diffusi alla chiusura delle urne. A sorpresa salgono i liberali di sinistra D66 che si aggiudicano 27 seggi (erano 19 nel 2017), e sorpassano il Pvv del populista di destra Geerts Wilders che, con 17 seggi, ne perde tre rispetto alla precedente tornata elettorale. In calo anche i democristiani della Cda con 14 seggi rispetto ai precedenti 19. In forte frenata pure i Verdi di GroenLinks (Gl) che perdono 6 seggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ipuntano suluscente e si affidano ancora una volta a. Alledi mercoledì, il suo Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) avanza ottenendo 35 seggi sui 150 a disposizione, due in più delle precedenti, secondo i primidiffusi alla chiusura delle urne. A sorpresa salgono i liberali di sinistra D66 che si aggiudicano 27 seggi (erano 19 nel 2017), e sorpassano il Pvv del populista di destra Geerts Wilders che, con 17 seggi, ne perde tre rispetto alla precedente tornata elettorale. In calo anche i democristiani della Cda con 14 seggi rispetto ai precedenti 19. In forte frenata pure i Verdi di GroenLinks (Gl) che perdono 6 seggi ...

