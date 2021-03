Elettra Lamborghini lutto per l’ereditiera: “Non ho pace, stamattina è morto” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Elettra Lamborghini è positiva al covid ed è in quarantena presso al sua abitazione. l’ereditiera in questi giorni di isolamento ha spesso raccontato i suoi stati d’animo e le sue difficoltà e stamattina ha comunicato ai suoi tanti seguaci una triste notizia. Elettra Lamborghini, addio al suo amato cane L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha pubblicato su Instagram un annuncio amaro. Nelle sue Instagram Stories si legge: “Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro”. La 25enne ha manifestato tutto il suo dolore, postando anche una foto del suo amico a 4 zampe. L’amore per gli animali Solonotizie24. Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 marzo 2021)è positiva al covid ed è in quarantena presso al sua abitazione.in questi giorni di isolamento ha spesso raccontato i suoi stati d’animo e le sue difficoltà eha comunicato ai suoi tanti seguaci una triste notizia., addio al suo amato cane L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha pubblicato su Instagram un annuncio amaro. Nelle sue Instagram Stories si legge: “Non hoin questo periodo,il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro”. La 25enne ha manifestato tutto il suo dolore, postando anche una foto del suo amico a 4 zampe. L’amore per gli animali Solonotizie24.

