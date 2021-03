Elettra Lamborghini, lutto durante l’isolamento per Covid: «È morto stamattina, non ho pace in questo periodo» (Di mercoledì 17 marzo 2021) lutto per Elettra Lamborghini, che è in isolamento forzato a causa del Covid. La cantante ha annunciato di aver perso il suo cane questa mattina. L’ennesimo brutto colpo in questi giorni e così si lascia andare a uno sfogo sui social. «Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro», scrive su Instagram prima di pubblicare la foto del suo amico a quattro zampe». Elettra Lamborghini, il brutto periodo La ‘Twerking Queen’ ha annunciato pochi giorni fa di essere risultata positiva al Covid e di sapere come lo ha contratto. Nonostante l’attenzione e le precauzioni, ha preso il coronavirus e si sta sottoponendo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 17 marzo 2021)per, che è in isolamento forzato a causa del. La cantante ha annunciato di aver perso il suo cane questa mattina. L’ennesimo brutto colpo in questi giorni e così si lascia andare a uno sfogo sui social. «Non hoinil mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro», scrive su Instagram prima di pubblicare la foto del suo amico a quattro zampe»., il bruttoLa ‘Twerking Queen’ ha annunciato pochi giorni fa di essere risultata positiva ale di sapere come lo ha contratto. Nonostante l’attenzione e le precauzioni, ha preso il coronavirus e si sta sottoponendo ...

