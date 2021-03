Elettra Lamborghini in lutto: “Smettetela di perseguitarmi!” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Elettra Lamborghini, di recente risultata positiva al Covid, in questi giorni sta avendo un rapporto di simbiosi con i suoi fan; questa mattina però la triste notizia che ha sconvolto tutti: è morto uno dei suoi cagnolini domestici. Il dolore della cantante si mischia al sentore di essere stata “maledetta” da qualcuno. Giorni concitati questi per Elettra Miura Lamborghini; dopo essere risultata positiva al Covid e non aver potuto prendere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021), di recente risultata positiva al Covid, in questi giorni sta avendo un rapporto di simbiosi con i suoi fan; questa mattina però la triste notizia che ha sconvolto tutti: è morto uno dei suoi cagnolini domestici. Il dolore della cantante si mischia al sentore di essere stata “maledetta” da qualcuno. Giorni concitati questi perMiura; dopo essere risultata positiva al Covid e non aver potuto prendere Articolo completo: dal blog SoloDonna

