Elettra Lamborghini, il lutto: “E’ morto stamattina, non ho pace” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Elettra Lamborghini, attualmente in isolamento causa Covid, ha subito un lutto gravissimo e ne ha dato l’annuncio questa mattina. Elettra Lamborghini è attualmente in isolamento forzato dopo essere risultata positiva al Covid. L’ereditiera doveva essere tra gli opinionisti de “L’Isola dei Famosi” ma si è potuta collegare solo attraverso video in quanto non può recarsi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 marzo 2021), attualmente in isolamento causa Covid, ha subito ungravissimo e ne ha dato l’annuncio questa mattina.è attualmente in isolamento forzato dopo essere risultata positiva al Covid. L’ereditiera doveva essere tra gli opinionisti de “L’Isola dei Famosi” ma si è potuta collegare solo attraverso video in quanto non può recarsi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - tuttopuntotv : Mtv Cribs Italia, da Sfera Ebbasta a Elettra Lamborghini, i vip mostrano le loro case #MtvCribsItalia - occhio_notizie : Elettra Lamborghini, lutto durante l'isolamento per Covid: 'È morto stamattina, non ho pace in questo periodo' -