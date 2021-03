El Shaddai: Ascension of the Metatron per PC ha una finestra di lancio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Takeyasu Sawaki ha annunciato ulteriori dettagli sull'uscita per PC del classico El Shaddai: Ascension of the Metatron. Il gioco verrà lanciato in tutto il mondo sulla piattaforma di download digitale di Valve a metà aprile. Sono stati pubblicati anche dei nuovi screenshot che potete vedere più in basso. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Takeyasu Sawaki ha annunciato ulteriori dettagli sull'uscita per PC del classico Elof the. Il gioco verrà lanciato in tutto il mondo sulla piattaforma di download digitale di Valve a metà aprile. Sono stati pubblicati anche dei nuovi screenshot che potete vedere più in basso. Leggi altro...

Advertising

GamingToday4 : El Shaddai: Ascension of the Metatron per PC ha un periodo di uscita su Steam - fra1779 : RT @PCGamingit: El Shaddai: Ascension of the Metatron a metà Aprile su PC - - PCGamingit : El Shaddai: Ascension of the Metatron a metà Aprile su PC - - PCGamingit : El Shaddai: Ascension of the Metatron a metà Aprile su PC - - Multiplayerit : El Shaddai: Ascension of the Metatron per PC ha un periodo di uscita su Steam -