Ecco le nuove raccomandazioni anti-contagio

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un nuovo documento dell’Istituto superiore di sanità, Aifa (Agenzia del farmaco), ministero della Salute e Inail stabilisce leregole per contrastare il Covid-19. Il paper chiarisce: «Mantenere più di due metri di distanza da chiunque altro mentre si mangia, si beve o si sta senza mascherina. Quarantena anche per chi è stato vaccinato se ha avuto un contatto stretto con un caso positivo al coronavirus, vaccino in una sola dose dopo un periodo variabile tra i 3 e i 6 mesi dalla malattia per chi ha già contratto il Covid, a meno che non sia immunodepresso: a quel punto si accorciano i tempi e aumentano a due le iniezioni». Sono questi i punti salienti delle ultimedel documento dal titolo “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varie ...