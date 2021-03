Ecco le grandi manovre di Defender Europe. Torneranno i complottisti? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia, torna l’esercitazione Defender Europe, con numeri ancora una volta impressionanti: oltre 30mila militari da 27 Paesi, tra membri Nato e alleati Usa, si eserciteranno in simultanea in 16 stati Europei (Italia inclusa) per dimostrare le capacità del continente di difendersi da una eventuale minaccia alla sua sicurezza. Lo scorso anno, in concomitanza con lo scoppio del Covid-19, le manovre furono oggetto di una campagna di disinformazione che coinvolse anonimi autori lettoni, esperti russi vicini al Cremlino e politici tedeschi di sinistra. L’obiettivo? Screditare la Nato e diffondere la paura. Poi, però, le teorie del complotto si dissolsero, anche perché nel frattempo l’esercitazione fu ridimensionata proprio per le misure restrittive imposte dalla pandemia. IL ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia, torna l’esercitazione, con numeri ancora una volta impressionanti: oltre 30mila militari da 27 Paesi, tra membri Nato e alleati Usa, si eserciteranno in simultanea in 16 statii (Italia inclusa) per dimostrare le capacità del continente di difendersi da una eventuale minaccia alla sua sicurezza. Lo scorso anno, in concomitanza con lo scoppio del Covid-19, lefurono oggetto di una campagna di disinformazione che coinvolse anonimi autori lettoni, esperti russi vicini al Cremlino e politici tedeschi di sinistra. L’obiettivo? Screditare la Nato e diffondere la paura. Poi, però, le teorie del complotto si dissolsero, anche perché nel frattempo l’esercitazione fu ridimensionata proprio per le misure restrittive imposte dalla pandemia. IL ...

