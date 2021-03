Eagle Pictures: le novità home video di aprile 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Eagle Pictures ha rilasciato le novità home video del mese di aprile 2021, tra anime, horror e film cult Anche nel mese di aprile non mancano le novità di Eagle Pictures per quanto riguarda le uscite in home video. Per gli amanti del formato fisico, tanti titoli tra anime, fiction italiana, horror, cult e war movie. Dal 1 aprile disponibile in home video la prima stagione di Il commissario Ricciardi, fortunata fiction Rai con protagonista Lino Guanciale edita in formato DVD. Tratta dal fortunatissimo ciclo di romanzi di Maurizio de Giovanni, tradotti in tutto il mondo, la fiction Rai racconta le indagini del ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha rilasciato ledel mese di, tra anime, horror e film cult Anche nel mese dinon mancano lediper quanto riguarda le uscite in. Per gli amanti del formato fisico, tanti titoli tra anime, fiction italiana, horror, cult e war movie. Dal 1disponibile inla prima stagione di Il commissario Ricciardi, fortunata fiction Rai con protagonista Lino Guanciale edita in formato DVD. Tratta dal fortunatissimo ciclo di romanzi di Maurizio de Giovanni, tradotti in tutto il mondo, la fiction Rai racconta le indagini del ...

Ultime Notizie dalla rete : Eagle Pictures Green Book/ Video, su Rai 1 il film con Viggo Mortensen (oggi, 17 marzo 2021) È stato distribuito in Italia grazie alla Eagle Pictures, con la fotografia di Sean Porter, il montaggio di Patrick J. Don Vito, le musiche di Kris Bowers e la scenografia di Tim Galvin. La regia è ...

Cinema: Sul più bello avrà due sequel, riprese a Torino I film sono prodotti da Eagle Pictures con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Ancora più Bello sarà nelle sale a settembre 2021 e Sempre più Bello a San Valentino 2022. Sono passati 12 ...

Eagle Pictures:il capolavoro cyberpunk GHOST IN THE SHELL arriva in Home Video Project Nerd Eagle Pictures: le novità home video di aprile 2021 Anche nel mese di aprile non mancano le novità di Eagle Pictures per quanto riguarda le uscite in home video. Per gli amanti del formato fisico, tanti titoli tra anime, fiction italiana, horror, cult ...

Al via le riprese per i sequel di Sul più bello Dopo il successo di Sul più bello, Eagle Pictures ha deciso di realizzare due nuovi sequel dell'acclamato film dedicato al pubblico young adult tratto ...

