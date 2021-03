“È stato straziante…”. Fabrizio Corona, chi è il vip che ‘si muove’: la lettera inaspettata (Di mercoledì 17 marzo 2021) A dire la propria su gli ultimi tratti distintivi della vicenda di Fabrizio Corona sono stati alcuni vip di spicco, tra cui Asia Argento e Belen Rodriguez. Nelle ultime ore però anche un altro super vip ha commentato l’arresto di Fabrizio Corona. Lo abbiamo visto ricoprirsi il volto del proprio stesso sangue e mandare SOS disperati tramite Instagram. Uno status, quello di Fabrizio Corona, che fa stringere qualsiasi cuore, a prescindere dal personaggio in sé. Le ultime notizie giunteci ci hanno informato di Corona che ha provato a ferirsi con una biro, con sua madre disperata che lancia appelli su appelli per amore del figlio. (Continua dopo le foto) Allora anche Adriano Celentano si è unito al coro di vip che hanno apertamente dedicato il proprio sostegno a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) A dire la propria su gli ultimi tratti distintivi della vicenda disono stati alcuni vip di spicco, tra cui Asia Argento e Belen Rodriguez. Nelle ultime ore però anche un altro super vip ha commentato l’arresto di. Lo abbiamo visto ricoprirsi il volto del proprio stesso sangue e mandare SOS disperati tramite Instagram. Uno status, quello di, che fa stringere qualsiasi cuore, a prescindere dal personaggio in sé. Le ultime notizie giunteci ci hanno informato diche ha provato a ferirsi con una biro, con sua madre disperata che lancia appelli su appelli per amore del figlio. (Continua dopo le foto) Allora anche Adriano Celentano si è unito al coro di vip che hanno apertamente dedicato il proprio sostegno a ...

