È l'India la grande sorpresa nella produzione dei vaccini (Di mercoledì 17 marzo 2021) C'è una grande Nazione dell'Asia meridionale che si sta caratterizzando nell'ambito della lotta contro il coronavirus attraverso la produzione dei vaccini tanto da farle meritare l'appellativo di "farmacia del mondo". Si tratta dell'India. Da qui partono milioni di dosi destinate all'Europa. Un elemento che potrebbe dare a New Delhi un grande vantaggio nella sua strategia InsideOver.

