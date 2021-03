È finita la Coppa America, ha vinto Team New Zealand (Di mercoledì 17 marzo 2021) La barca neozelandese ha battuto Luna Rossa nella regata decisiva e ha rivinto la Coppa con un risultato complessivo di 7-3 Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) La barca neozelandese ha battuto Luna Rossa nella regata decisiva e ha rilacon un risultato complessivo di 7-3

Advertising

ilPostSport : RT @ilpost: È finita la Coppa America, ha vinto Team New Zealand - ilpost : È finita la Coppa America, ha vinto Team New Zealand - Terzobinarioit : Luna Rossa, è finita la Coppa America - DamageGi : @Veg_Markuz È finita. Basta sogni, la Coppa è di Team New Zealand?? - edgardogulotta : Luna Rossa non ce l’ha fatta. È finita 7-3 per New Zealand che ha riconquistato la Coppa America. Avevamo sperato,… -