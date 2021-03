Dybala al lavoro anche nel giorno di riposo: Juve, quando torna la Joya (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pesi e panca. Poi la foto in palestra con Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt. Il campo col pallone è un'altra cosa ma Paulo Dybala è al lavoro anche nel giorno di riposo per ritrovare il sapore della ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pesi e panca. Poi la foto in palestra con Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt. Il campo col pallone è un'altra cosa ma Pauloè alneldiper ritrovare il sapore della ...

Ultime Notizie dalla rete : Dybala lavoro Dybala al lavoro anche nel giorno di riposo: Juve, quando torna la Joya Pesi e panca. Poi la foto in palestra con Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt. Il campo col pallone è un'altra cosa ma Paulo Dybala è al lavoro anche nel giorno di riposo per ritrovare il sapore della partita a ormai più di due mesi dallo stop del 10 gennaio col Sassuolo, uscito poco prima dell'intervallo per la lesione al ...

Juventus, possibile offerta da 70 milioni di euro del Liverpool per Dybala ... anche se le immagini postate da Dybala sui suoi profili social sembrano essere rassicuranti. L'...a rientrare in squadra e sfrutterà la pausa per le nazionali di fine marzo per proseguire il lavoro di ...

Dall'Inghilterra: «La Juve vede di nuovo l'Ajax: interesse per un altro gioiello dei Lancieri» Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, la Juve avrebbe posato g ...

Bomba dalla Spagna: il Barcellona ha mollato un pupillo di Paratici Il sacrificato sarebbe Dybala Dopo il Guardian, anche ... Il centrale olandese classe '99 non sarebbe più una priorità per il Barcellona. E intanto Paratici a lavoro con l'Agente di Matthijs De Ligt, ...

