Durante l’operazione i medici lo trovano dentro un testicolo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Caso unico: “Un dente è cresciuto all’interno deldi un tredicenne. Il caso di questo ragazzo è unico. Lui ha solo tredici anni, ed è stato operato dai chirurghi del Morozov Children’s Hospital. Inna, si sono già avuti casi, in cui si è ritrovato un dente nei polmoni, nel naso, ma il caso di questo adolescente, è eccezionale ed unico. L’adolescente aveva già notato l’assenza di un molare nella sua bocca, ma nessuno si sarebbe mai aspettato, che fosse cresciuto in un posto differente. Il ragazzo è stato portato in ospedale dai genitori, proprio a causa del dolore persistente che il giovane avvertiva allo scroto. I chirurghi che lo hanno visitato, lo hanno immediatamente sottoposto ad una tac. Il referto dell’esame, dava come diagnosi, la presenza di un eventuale massa, probabilmente da riferirsi ad un calcolo. Quando i ...