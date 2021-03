“Due metri di distanza? State preparando il funerale dei ristoranti”. La denuncia di MIO Italia (Di mercoledì 17 marzo 2021) MIO Italia alza ancora una volta la voce – e noi con loro – contro le nuove misure che sta preparando il governo per la “riapertura” delle attività di ristorazione dopo le feste di Pasqua. Due metri di distanza tra un tavolo e l’altro a ristorante, praticamente una presa in giro. Gli operatori del settore fanno subito notare che si tratta di una misura eccessivamente restrittiva che provocherà la morte dell’intero comparto. “Se una cosa abbiamo imparato in questo ultimo anno, è la certezza dell’incertezza. Sul covid e sulle relative misure di contenimento abbiamo sentito tutto e il suo contrario”, inizia l’attacco di Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità.



