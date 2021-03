“Due metri di distanza quando si mangia”. Le nuove indicazioni Iss-Inail su varianti e vaccini (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – “Due metri di distanza quando si mangia“: arriva il nuovo documento dell’Iss e dell’Inail (con Aifa e ministero della Salute) sulle norme anti-contagio e la vaccinazione. Le nuove indicazioni rendono ancora più complicato convivere con la pandemia per gli italiani, già alle prese con una riedizione del lockdown 2020. Per esempio, chi da vaccinato è entrato in contatto con un positivo deve comunque fare la quarantena. Ancora, i vaccinati si possono reinfettare, perché “la durata della protezione non è stata ancora definita”. Iss-Inail: “A causa delle varianti aumentare distanza fino a due metri” A causa della diffusione delle varianti del coronavirus, sarebbe opportuno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – “Duedisi“: arriva il nuovo documento dell’Iss e dell’(con Aifa e ministero della Salute) sulle norme anti-contagio e la vaccinazione. Lerendono ancora più complicato convivere con la pandemia per gli italiani, già alle prese con una riedizione del lockdown 2020. Per esempio, chi da vaccinato è entrato in contatto con un positivo deve comunque fare la quarantena. Ancora, i vaccinati si possono reinfettare, perché “la durata della protezione non è stata ancora definita”. Iss-: “A causa delleaumentarefino a due” A causa della diffusione delledel coronavirus, sarebbe opportuno ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, nuove raccomandazioni delle autorita' sanitarie: distanza di due metri quando si mangia, anche vaccinati i… - Agenzia_Ansa : Due metri di distanza a tavola, quarantena anche per i vaccinati. Sono le nuove raccomandazioni contenute in un rap… - petergomezblog : Le raccomandazioni delle autorità sanitarie: “Due metri di distanza senza mascherina, i vaccinati in quarantena dop… - SocciGianluca : La nuova raccomandazione #anticovid19 del #CTS sulla distanza di due metri da mantenere, è una delle cose più stupi… - StefaniaFalone : Le nuove raccomandazioni contro le varianti: «Chi ha già avuto il Covid è protetto per 5 mesi» -