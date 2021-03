Due metri di distanza quando si mangia e quarantena anche per i vaccinati: le nuove raccomandazioni anti-Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con la circolazione delle varianti del virus e il proseguimento della campagna di vaccinazione in Italia, l’Iss insieme ad Aifa, ministero della Salute e Inail ha pubblicato delle nuove raccomandazioni utili per la lotta alla pandemia di Covid-19. Le indicazioni sono contenute in un documento intitolato “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”. I tecnici sottolineano che in generale le misure finora osservate (mascherina, igiene delle mani e distanza) sono efficaci anche per difendersi dal contagio delle varianti, se applicate con attenzione. Tuttavia, tra le raccomandazioni sanitarie previste da Istituto superiore di sanità, Agenzia del farmaco, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con la circolazione delle varidel virus e il proseguimento della campagna di vaccinazione in Italia, l’Iss insieme ad Aifa, ministero della Salute e Inail ha pubblicato delleutili per la lotta alla pandemia di-19. Le indicazioni sono contenute in un documento intitolato “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varie vaccinazione”. I tecnici sottolineano che in generale le misure finora osservate (mascherina, igiene delle mani e) sono efficaciper difendersi dal contagio delle vari, se applicate con attenzione. Tuttavia, tra lesanitarie previste da Istituto superiore di sanità, Agenzia del farmaco, ...

