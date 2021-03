Due metri di distanza e quarantena anche per i vaccinati | le nuove raccomandazioni anti-Covid

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Pubblicate leutili per la lotta alla pandemia sul sito del Ministero della Salute. L’Iss insieme ad Aifa, ministero della Salute e Inail ha aggiornato le indicazioni per contrastare la diffusione del-19, redigendo un documento intitolato “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di variL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.