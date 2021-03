Due deputati ex M5s passano a Fratelli d’Italia | Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dueex M5s e oggi nel gruppo Misto,De, entreranno nel gruppo di. La notizia è stata diffusa da fonti parlamentari di maggioranza. Fdi ha annunciato con una nota l’arrivo di duea Montecitorio senza però fare i nomi: domani 18 marzo a mezzogiorno con una conferenza stampa ad hoc saranno ufficializzati i “neo acquisti”. Sia Deche, eletti a Roma e Ascoli Piceno, avevano lasciato i 5 stelle a gennaio 2020. Il primo era stato poi espulso dal Movimento per i mancati rimborsi previsti dal regolamento M5s. “Lascio perché non mi riconosco nella leadership di Di Maio & Co: Davide Casaleggio e i cosiddetti vertici”, aveva detto De ...

