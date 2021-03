DualSense di PS5 ha ' catalizzato' le attenzioni del settore sulla tecnologia del feedback aptico

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L'accoglienza positiva riservata aldi PS5 ha suscitato l'interesse delper il, secondo l'inventore e licenziatario della. Durante una conference call sugli utili finanziari con gli investitori, il CEO ad interim di Immersion Corp, Jared Smith, ha parlato del lancio di successo di PS5 e si è detto molto soddisfatto della partnership con Sony. "Ilsta rapidamente emergendo come una delle tecnologie più innovative per una migliore esperienza utente". Incorporata nel controller, la"offre un'esperienza di gioco di livello superiore", ha detto Smith agli investitori. Ha aggiunto, "siamo entusiasti del successo del lancio di PlayStation 5 e dei suoi controller ...

Ultime Notizie dalla rete : DualSense PS5

