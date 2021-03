Draghi | Macron e il nuovo corso dell’Unione

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’annunciato ritiro di Angela Merkel dalla vita politica neldel 2021, dopo oltre trent’anni di attività politica nella CDU e sedici di cancellierato, non sarà privo di conseguenze sugli equilibri europei, liberando nuove prospettive e inedite opportunità per l’Unione. Da colei che Forbes Magazine definì «la donna più potente al mondo» l’Europa di Maastricht ha ricevuto l’impronta più marcata anche attraverso l’inossidabile sodalizio con la Francia di ben quattro presidenti (Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Holland ed Emmanuel) e la spinta per l’ingresso nell’Unione dei paesi dell’Est europeo, da sempre considerato, pur con connotazioni diverse, il mercato di sbocco e l’armata industriale di riserva degli ex imperi centrali. Gli storici ricostruiranno presto meriti ed errori della brillante ricercatrice di chimica nata ad Amburgo ...