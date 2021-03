Dovizioso proverà l' Aprilia | pronto un test a metà aprile

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Un sodalizio italiano si affaccia nel panorama della MotoGP. Andreaesce dal suo periodo sabbatico e torna in sella. Lo farà con l'Aprilia, chenelle giornate del 12, 13 e 14 aprile in un test sulla pista spagnola di Jerez. Per adesso si tratta solo ...d - none d - lg - . E poi ancora: Valentino Rossi e una ambizione che sfida il tempo, Andreachel'Aprilia e tornerà nel giro, Franco Morbidelli che sarà della partita. Ma anche Dorna, il vaccino a cui lui stesso si è sottoposto, e il mondiale nel mondiale: quello dei rookie.