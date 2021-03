Dove potremo viaggiare da vaccinati? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre gli esperti Ue studiano il passaporto vaccinale con la speranza che si possa iniziare ad usarlo già dal primo di giugno, mentre si sperimentano i «corridoi anti-Covid», e i treni «covid-free», ecco che alcuni Paesi già accettano le prenotazioni per chi può dimostrare di aver ricevuto la propria dose. E quindi accettano viaggiatori senza la necessità di un periodo di qurantena. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre gli esperti Ue studiano il passaporto vaccinale con la speranza che si possa iniziare ad usarlo già dal primo di giugno, mentre si sperimentano i «corridoi anti-Covid», e i treni «covid-free», ecco che alcuni Paesi già accettano le prenotazioni per chi può dimostrare di aver ricevuto la propria dose. E quindi accettano viaggiatori senza la necessità di un periodo di qurantena.

Advertising

lastoray9 : @LisaLisa_____ Siamo finalmente nell'universo parallelo dove anche noi potremo avere i nostri vestiti di genshin - sweetldd : Se mai diventerò ricca voglio aprire un bar per sole donne dove potremo bere e divertirci senza aver paura di venir… - Lauragielle : @Raffael31784437 @GAngrilli Certo . Così fra zero carcere , sbarchi a gogo e ius soli non potremo più uscire di casa . Ma dove li prendono? - Telecom191Lucia : @SaraMengoroso Ciao, ti chiediamo cortesemente di dettagliare la tua richiesta tramite messaggio privato, fornendoc… - MagaMagaoz : @ValeBubu91 @enricoruggeri Ma non è passando attraverso la sua via che potremo recuperarla,quella normalità. Guardi… -