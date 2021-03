Dopo Sanremo i Måneskin lanciano il nuovo album: «La vera rivoluzione è essere se stessi» (Di mercoledì 17 marzo 2021) A distanza di due anni dal debutto con Il ballo della vita, i Måneskin stanno per lanciare un nuovo disco: Teatro d’ira – Vol. I. Il arrivo Dopo il sorprendente trionfo all’Ariston con Zitti e buoni. Una sorpresa per la band più rock e trasgressiva della scena italiana, arrivata al primo posto con la forza, soprattutto, del televoto. Måneskin: la rock band italiana del momento guarda le foto I Måneskin (rispettivamente Damiano, 22 anni, Victoria, 20 anni, Thomas, 20 anni, ed Ethan, 20 anni) si stanno preparando anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021) A distanza di due anni dal debutto con Il ballo della vita, istanno per lanciare undisco: Teatro d’ira – Vol. I. Il arrivoil sorprendente trionfo all’Ariston con Zitti e buoni. Una sorpresa per la band più rock e trasgressiva della scena italiana, arrivata al primo posto con la forza, soprattutto, del televoto.: la rock band italiana del momento guarda le foto I(rispettivamente Damiano, 22 anni, Victoria, 20 anni, Thomas, 20 anni, ed Ethan, 20 anni) si stanno preparando anche ...

