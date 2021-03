Dopo la Cina si vola in Brasile, Eder come Miranda: accordo col San Paolo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Eder trova squadra e Dopo l’avventura in Cina al Jiangsu sarebbe a un passo dal San Paolo in Brasile Dopo lo scioglimento dello Jiangsu, Eder lascia la Cina e si prepara a cambiare ancora continente e volare in Brasile. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, l’attaccante ex Inter avrebbe raggiunto l’accordo con il San Paolo per le prossime due stagioni. Eder ritrova così un altro ex nerazzurro ed ex “cinese”, ovvero Joao Miranda. Entrambi giocheranno sotto la guida di Hernan Crespo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021)trova squadra el’avventura inal Jiangsu sarebbe a un passo dal Saninlo scioglimento dello Jiangsu,lascia lae si prepara a cambiare ancora continente ere in. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, l’attaccante ex Inter avrebbe raggiunto l’con il Sanper le prossime due stagioni.ritrova così un altro ex nerazzurro ed ex “cinese”, ovvero Joao. Entrambi giocheranno sotto la guida di Hernan Crespo. Leggi su Calcionews24.com

