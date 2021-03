Dopo gli omicidi lo spaccio non si ferma: arrestato pusher 19enne (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un complicato inseguimento, la polizia è riuscita a bloccare un motorino guidata da Carmine Montefusco, 19 anni, trovato in possesso di una grande quantità di sostanze stupefacenti. Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel passare in via Bartolo Longo hanno notato due giovani a bordo di uno scooter i quali, alla loro vista, hanno invertito il senso di marcia e si sono dati alla fuga per poi impattare contro l’auto di servizio. I poliziotti, con non poche difficoltà, hanno fermato il motorino e, mentre il passeggero è riuscito a dileguarsi, hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di 20 cilindri con 19 grammi circa di eroina, di 15 involucri con 6 grammi circa di anfetamina, di 7 cilindri e 13 involucri di cocaina per un peso complessivo di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiun complicato inseguimento, la polizia è riuscita a bloccare un motorino guidata da Carmine Montefusco, 19 anni, trovato in possesso di una grande quantità di sostanze stupefacenti. Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel passare in via Bartolo Longo hanno notato due giovani a bordo di uno scooter i quali, alla loro vista, hanno invertito il senso di marcia e si sono dati alla fuga per poi impattare contro l’auto di servizio. I poliziotti, con non poche difficoltà, hannoto il motorino e, mentre il passeggero è riuscito a dileguarsi, hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di 20 cilindri con 19 grammi circa di eroina, di 15 involucri con 6 grammi circa di anfetamina, di 7 cilindri e 13 involucri di cocaina per un peso complessivo di ...

