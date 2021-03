Donny van de Beek chiede la cessione allo United. L'Inter ci pensa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il centrocampista olandese ha chiesto la cessione al Manchester United: l'Inter pensa al colpo grosso. Leggi su 90min (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il centrocampista olandese ha chiesto laal Manchester: l'al colpo grosso.

Advertising

atanu_74 : Paul Pogba, Donny Van de Beek, Edinson Cavani are back ?? - TeoBellan : Solskjaer per #MilanManchesterUnited recupera David De Gea, Paul Pogba, Donny van de Beek ed Edinson Cavani. I qua… - sportli26181512 : Manchester Utd, Van de Beek già in uscita?: L’arrivo di Donny Van de Beek dall’Ajax... - pansera_matteo : @marco_rogerio_ come vedresti donny van de beek alla Juve ? - delinquentweet : L'avventura di Donny van de Beek a Manchester, finora, non è stata propriamente esaltante. -