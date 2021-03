Donald Trump non è un “fan di Meghan Markle” ma spera che si candidi. Intanto i Sussex svelano il dopo intervista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si parla ancora di Meghan Markle nelle prime pagine dei tabloid inglesi, che continuano a monitorare gli aggiornamenti sulla faida con la Famiglia Reale inglese. dopo le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista ad Oprah Winfrey, la coppia dei Sussex è tornata a parlare di ciò che è successo subito dopo. Il principe Harry e la moglie, infatti, hanno rivelato in un altro programma tv in che modo la Famiglia Reale si sia fatta avanti subito dopo, in ciò che è stato definito “un clamoroso tradimento della privacy” da parte di the Palace. Intanto negli USA si diffonde sempre più la notizia della candidatura di Meghan Markle alla presidenza e sulla questione anche Donald Trump ha ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si parla ancora dinelle prime pagine dei tabloid inglesi, che continuano a monitorare gli aggiornamenti sulla faida con la Famiglia Reale inglese.le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’ad Oprah Winfrey, la coppia deiè tornata a parlare di ciò che è successo subito. Il principe Harry e la moglie, infatti, hanno rivelato in un altro programma tv in che modo la Famiglia Reale si sia fatta avanti subito, in ciò che è stato definito “un clamoroso tradimento della privacy” da parte di the Palace.negli USA si diffonde sempre più la notizia della candidatura dialla presidenza e sulla questione ancheha ...

