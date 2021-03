'Domiciliari per il marito di Rosina', il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso della Procura (Di mercoledì 17 marzo 2021) MACERATA - Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della Procura di Macerata, che aveva chiesto gli arresti Domiciliari nei confronti di Enrico Orazi, marito di Rosina Carsetti, l'anziana di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 17 marzo 2021) MACERATA - Ildelha accolto ildi Macerata, che aveva chiesto gli arrestinei confronti di Enrico Orazi,diCarsetti, l'anziana di ...

Advertising

petergomezblog : Rifiuti Roma, corruzione e concussione per Malagrotta 2: ai domiciliari l’imprenditore Lozza e la dirigente regiona… - fattoquotidiano : RIFIUTI ROMA Ai domiciliari l'imprenditore Lozza e una dirigente della Regione [Leggi] - PagellaPolitica : Dalle cure domiciliari all’idrossiclorochina, passando per l’inutilità dei lockdown e la mortalità del vaccino: abb… - vingalasso : @R__Pizzi E’ prevista solo per chi è agli arresti domiciliari... chi ha il COVID e’ agli arresti domiciliari? Il fa… - Pietro59359863 : RT @valy_s: #COVID19 Cambia il CTS Entrano due ANTI #LOCKDOWN #Palù: ha”spinto”per i monoclonali e ora per LE CURE DOMICILIARI L’ingegner… -