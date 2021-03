Domani lutto nazionale, Draghi a Bergamo: Giorno della memoria per vittime pandemia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con il voto all'unanimità della Commissione Affari costituzionali del Senato, è stata istituita la Giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid. Si celebrerà il 18 marzo di ogni anno. Già Domani,... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con il voto all'unanimitàCommissione Affari costituzionali del Senato, è stata istituita la Giornatadedicata alledel Covid. Si celebrerà il 18 marzo di ogni anno. Già,...

