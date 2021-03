Domani bandiere a mezz’asta in memoria delle vittime del Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Giovedì 18 marzo, per onorare la memoria di tutte le vittime di Coronavirus, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Giovedì 18 marzo, per onorare la memoria di tutte le vittime di Coronavirus, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici.

Advertising

c_appendino : #RT @TorinoClick: #Covid: un bosco al cimitero Monumentale di #Torino in memoria delle vittime. Domani, 18 marzo, l… - nunziarusso4 : RT @nomfup: Ringrazio @Palazzo_Chigi per la sensibilità dimostrata, dalle bandiere a mezz’asta domani piangerà e si unirà tutta l’Italia at… - backtoblacklis1 : RT @nomfup: Ringrazio @Palazzo_Chigi per la sensibilità dimostrata, dalle bandiere a mezz’asta domani piangerà e si unirà tutta l’Italia at… - fraacc : RT @nomfup: Ringrazio @Palazzo_Chigi per la sensibilità dimostrata, dalle bandiere a mezz’asta domani piangerà e si unirà tutta l’Italia at… - MattiaGallo17 : RT @nomfup: Ringrazio @Palazzo_Chigi per la sensibilità dimostrata, dalle bandiere a mezz’asta domani piangerà e si unirà tutta l’Italia at… -