Disperato tentativo di cesareo per salvare Martina, al settimo mese, e Ester. La mamma fuggiva dall'ex (Di mercoledì 17 marzo 2021) Aveva denunciato il compagno violento, Martina Barricelli, la giovane mamma di Merano stroncata da un arresto cardiaco Potrebbe essere classificata come femminicidio la morte di Martina Barricelli, giovane mamma di tre figli e al settimo mese di gravidanza, stroncata da un arresto cardiaco nella notte tra venerdì e sabato mattina scorsi: la donna, 28 anni, pochi mesi prima si era rifugiata presso un centro antiviolenza per sfuggire alle violenze del compagno. Ragion per cui, anche se al momento non vi sono elementi probatori che configurino l'ennesimo delitto, la Procura della Repubblica di Bolzano ha disposto l'autopsia del corpo della 28enne per accertare le cause dell'arresto cardiaco fatale che l'ha colta venerdì notte scorsa: nonostante un primo collasso, ...

Ultime Notizie dalla rete : Disperato tentativo Incidente in Lungo Tanaro Magenta: non ce l'ha fatta la donna coinvolta nell'impatto La donna alla guida della Fiat Panda ha infatti perso la vita nonostante il disperato tentativo dei sanitari appena dopo l'impatto tra la sua auto e una Land Range Rover. La signora, di 66 anni, era ...

Antonio Vanacore non c'è più:il vice della Cavese vinto dal Covid ... era stato trasferito in ospedale a Frattamaggiore, nosocomio dove è stato assistito fino all'ingresso in terapia intensiva: Vanacore , infatti, era stato intubato nel disperato tentativo di ...

Pescara-Ascoli 2-3 Sky Sport Pescara-Ascoli 2-3 Divertente 3-2 nel match valevole per la ventinovesima giornata della Serie B. Alla fine la spunta l'Ascoli che batte a domicilo il Pescara ottenendo i tre punti in palio. Gara che resta in bilico fin ...

Una 31enne di Finale Ligure scivola e cade in un dirupo Escursione tragica, finisce in un burrone e muore la 31enne Elisa Enrile. Inutili i tentativi di soccorso di un compagno che era in marcia con lei ...

