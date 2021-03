“Disgraziata! E mi prendo la responsabilità di quello che dico” Barbara D’Urso mai così furiosa | sbotta in diretta

Leggi su caffeinamagazine

A Pomeriggio 5 si parla del neonato ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli per gravi ustioni. Il piccolo si ritrova in prognosi riservata con lesioni da parto e ustioni sul corpo: è stato anche sottoposto a intervento chirurgico. I genitori del bambino, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri di Portici e di Torre del Greco con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore. L'uomo, Concetto Bocchetti, 46 anni, è stato portato al carcere di Poggioreale, mentre la donna Alessandra Terraciano – 36 anni – è piantonata nel reparto di psichiatria dell'Ospedale del Mare. I militari sono intervenuti n un'abitazione in via Diaz a Portici, dove hanno trovato la donna, che aveva partorito da sola in casa tre giorni prima, e il neonato che aveva riportato lesioni da parto mai medicate.