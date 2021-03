Discese cancellate a Lenzerheide | Goggia vince Coppa di specialità

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 marzo 2021)(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofiaha vinto ladel Mondo di discesa femminile. Le difficili condizioni meterologiche che da lunedì imperversano su(neve, vento e visibilità ridotta) hanno indotto gli organizzatori della località elvetica a cancellare sia la gara femminile che la gara maschile. Una decisione che permette alla campionessa olimpica in carica delladi mettere in bacheca il secondo trofeo di cristallo (davanti a Corinne Suter e Lara Gut-Behrami) dopo quello conseguito nel 2018 e appaia Isolde Kostner, regina della discesa nel 2001 e 2002. Ad assicurarle questo meritato trionfo stagionale i successi di Val d’Isère, St.Anton e due volte Crans Montana, uniti al secondo posto sempre in Val d’Isere in gara-1. Infortunatasi a Garmisch alla fine di ...