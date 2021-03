Diritto voto ai sedicenni? Il 79% degli studenti è contrario, poche le ore di Educazione civica (Di mercoledì 17 marzo 2021) Comunicato ScuolaZoo - Un sondaggio di ScuolaZoo racconta la perplessità degli studenti sulla proposta: non si sentono abbastanza informati e sono convinti che la politica non prenderebbe comunque in considerazione le loro necessità. Bocciata anche l’Educazione civica: “è come se non la facessimo”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) Comunicato ScuolaZoo - Un sondaggio di ScuolaZoo racconta la perplessitàsulla proposta: non si sentono abbastanza informati e sono convinti che la politica non prenderebbe comunque in considerazione le loro necessità. Bocciata anche l’: “è come se non la facessimo”. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Diritto voto Una toscana seconda al "Women for future" ...studentessa del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ha vinto il secondo premio al concorso fotografico indetto dall'Ambasciata americana in occasione del centenario del diritto di voto ...

Elezioni Olanda, favorito il premier uscente Rutte Il voto. Alta affluenza alle elezioni in Olanda. Tre giorni di urne per creare distanziamento vista la ... Fino al pomeriggio ha votato il 42% dei 13 milioni aventi diritto, secondo dati Ipsos citati da ...

Il diritto di voto andrebbe esteso ai 16enni? Il Post Germania. Le elezioni nel Land Renania-Palatinato Nelle elezioni per il rinnovo dei 101 seggi del Parlamento regionale (Landtag) della Renania-Palatinato (Rheinland-Pfalz), la SPD (Partito Socialdemocratico Tedesco) del Primo Ministro uscente Malu Dr ...

Diritti TV Serie A, novità dopo l’assemblea di ieri: spunta una nuova ipotesi Diritti TV Serie A, nuovi aggiornamenti dopo l'assemblea di Lega che si è tenuta ieri. Cosa succederà? Tutti i dettagli ...

