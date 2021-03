Diritti TV Serie A | novità dopo l’assemblea di ieri | spunta una nuova ipotesi

(Di mercoledì 17 marzo 2021)TVA, nuovi aggiornamentidi Lega che si è tenuta. Cosa succederà? Tutti i dettagli Continua a far discutere la lotta tra Sky e DAZN per accaparrarsi iTV dellaA relativi al triennio 2021-2024. Nella giornata disi è tenuta l’ennesima Assemblea di Lega, per cercare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

sportli26181512 : Cairo: 'Crisi italiane in Champions? La Serie A va ripensata. Su fondi e diritti tv...': Urbano Cairo, presidente d… - infoitsport : Diritti Tv Serie A, il Cagliari si astiene nell’ultima votazione: stallo totale in Lega - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Diritti tv, nuova fumata nera dopo l'Assemblea di Lega Serie A di oggi - CIAfra73 : RT @enrick81: @CIAfra73 @napoliforever89 @Tvottiano @AgoCannella @famigliasimpson @OltreTv @tw_fyvry @MiChiamoFranco @Federic01996 @misterf… - AquileDel : RT @resreditadtrios: @Alessan67153720 @LiciaRonzulli Sono forse cittadini di serie B? Con diritti costituzionali limitati? -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

Urbano Cairo (Foto Lapresse) Per itv lei preferisce Dazn o Sky? 'Lì c'è un tema economico. Io credo che l'elemento economico sia importante se garantisce la visibilità del campionato allo ...... è intervenuto a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1 per parlare dellaA: 'Crisi italiane in ...TV - 'Chi preferisco tra Sky e Dazn? Lì c'è un tema economico. Io credo che l'elemento ..."Forse il campionato italiano è in una fase in cui dev'essere ripensato da tanti punti di vista", questo il pensiero di Urbano Cairo, che ha parlato ai microfoni di Rai Radio ...Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1 per parlare della Serie A: "Crisi italiane in Champions?