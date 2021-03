Dipendente morto per aver lavoro troppo. La Sony dovrà pagare: cosa è successo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dipendente morto per aver lavoro troppo. La Sony dovrà pagare. L’uomo, un “colletto bianco” del marketing”, è deceduto nel 2018 di infarto: aveva fatto 80 ore di straordinario mensili. Il caso non è che l’ennesimo che vede le aziende accusate di “sfruttamento” dei lavoratori in Giappone. Il ‘karoshi’ è infatti considerato un grave problema sociale… Il “superlavoro” è da considerare una causa di morte. L’ha deciso l’Ufficio di verifica delle condizioni di lavoro del Giappone che, chiamato a sentenziare sul decesso un Dipendente di Sony negli Emirati arabi uniti a gennaio 2018, ha condannato la multinazionale a risarcire i parenti della vittima. 80 ore mensili medie in più dell’orario ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021)per. La. L’uomo, un “colletto bianco” del marketing”, è deceduto nel 2018 di infarto: aveva fatto 80 ore di straordinario mensili. Il caso non è che l’ennesimo che vede le aziende accusate di “sfruttamento” dei lavoratori in Giappone. Il ‘karoshi’ è infatti considerato un grave problema sociale… Il “super” è da considerare una causa di morte. L’ha deciso l’Ufficio di verifica delle condizioni didel Giappone che, chiamato a sentenziare sul decesso undinegli Emirati arabi uniti a gennaio 2018, ha condannato la multinazionale a risarcire i parenti della vittima. 80 ore mensili medie in più dell’orario ...

