Dipendente comunale positivo al Covid | il sindaco chiude gli uffici per una settimana

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Undeglianagrafici del Comune di Villa Literno è risultatoal Coronavirus e per questo motivo il, Nicola Tamburrino, ha disposto la chiusura del suddetto servizio per tutta la, da mercoledì 17 a sabato 20 marzo 2021, e la conseguente sanificazione dell’intero stabile. “Ilsta bene – rassicura il primo cittadino – e i colleghi sono stati posti tutti in isolamento in attesa del tampone del decimo giorno. Quarantena anche per tutti gli altri contatti stretti. In caso di certificazioni urgenti, da giovedì potrete rivolgervi al Sig. Cerullo presso la sedein Piazza Marconi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.