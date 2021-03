Digitalizzazione delle imprese, la campagna di Webidoo parte il 7 aprile da Somma Vesuviana (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Siamo orgogliosi di inaugurare il progetto Rilancio Digitale partendo da un Comune del Mezzogiorno e siamo felici che Somma Vesuviana, nel napoletano, abbia aderito con entusiasmo a questa iniziativa, la Digitalizzazione delle Pmi italiane è ancora in una fase preliminare e Webidoo, grazie ai suoi consulenti digitali, è al fianco delle imprese per supportarle concretamente in questo percorso fondamentale, offrendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Nel sud Italia ci sono moltissime eccellenze che aspettano soltanto di avere gli strumenti e le occasioni per emergere anche a livello nazionale e internazionale”. Ad affermarlo, si legge in una nota diffusa dal Comune di Somma, è Egidio Murru, responsabile commerciale di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Siamo orgogliosi di inaugurare il progetto Rilancio Digitalendo da un Comune del Mezzogiorno e siamo felici che, nel napoletano, abbia aderito con entusiasmo a questa iniziativa, laPmi italiane è ancora in una fase preliminare e, grazie ai suoi consulenti digitali, è al fiancoper supportarle concretamente in questo percorso fondamentale, offrendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Nel sud Italia ci sono moltissime eccellenze che aspettano soltanto di avere gli strumenti e le occasioni per emergere anche a livello nazionale e internazionale”. Ad affermarlo, si legge in una nota diffusa dal Comune di, è Egidio Murru, responsabile commerciale di ...

F_DUva : Oggi l'#Italia si sveglia unita per la 160esima volta, una delle più importanti. Per superare la #pandemia, anche q… - CamComFI : Next Generation Italia - Recovery Plan: opportunità e sfide su #innovazione #digitale per imprese e #occupazione… - Tati_Gaudimonte : RT @EsteroinA: Il #NextGenerationEU da spazio per ripensare il modello urbano delle nostre città, attraverso processi di #digitalizzazione… - TgrRaiPuglia : #LaPugliacheva Le soluzioni per la digitalizzazione delle aziende #ioseguoTgr - Giuggio72684862 : RT @F_DUva: Oggi l'#Italia si sveglia unita per la 160esima volta, una delle più importanti. Per superare la #pandemia, anche quella econom… -