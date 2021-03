Difendere l'Amazzonia a costo della vita. Uccisa in Perù un'altra leader indigena (Di mercoledì 17 marzo 2021) Estela Casanto Mauricio, 55 anni, una delle fondatrici della comunità Shankivironi, è stata Uccisa nella regione amazzonica di Junín, in Perù: un delitto che si aggiunge a una lunga serie di omicidi che prendono di mira attivisti per l’ambiente. Dall’inizio di quest’anno – riporta Avvenire – altri otto leader indigeni sono stati assassinati in Perù, in una lotta impari che vede le comunità locali opporsi all’accaparramento delle terre da parte dei ‘cacciatori di risorse’, spregiudicati nel voler destinare i terreni a colture intensive o commercio di legname e specie pregiate. L’assassinio di Casanto Mauricio, ambientalista del popolo Ashaninka, è stato denunciato dalla Centrale delle comunità native della selva centrale (Ceconsec). I responsabili di quest’area della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Estela Casanto Mauricio, 55 anni, una delle fondatricicomunità Shankivironi, è statanella regione amazzonica di Junín, in: un delitto che si aggiunge a una lunga serie di omicidi che prendono di mira attivisti per l’ambiente. Dall’inizio di quest’anno – riporta Avvenire – altri ottoindigeni sono stati assassinati in, in una lotta impari che vede le comunità locali opporsi all’accaparramento delle terre da parte dei ‘cacciatori di risorse’, spregiudicati nel voler destinare i terreni a colture intensive o commercio di legname e specie pregiate. L’assassinio di Casanto Mauricio, ambientalista del popolo Ashaninka, è stato denunciato dalla Centrale delle comunità nativeselva centrale (Ceconsec). I responsabili di quest’area...

