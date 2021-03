Dietro lo stop ad AstraZeneca un atto di “guerra ibrida” della Germania? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un Paese in particolare, in Europa, è l’artefice della vera e propria guerra mediatica, economica e sanitaria lanciata contro il vaccino AstraZeneca, un’azione di delegittimazione dell’antidoto per il Covid-19 prodotto dalla casa anglo-svedese che, se da un lato si è resa colpevole di diverse manchevolezze sul fronte della garanzia alle consegne per i Paesi dell’Unione, dall’altro ha InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un Paese in particolare, in Europa, è l’arteficevera e propriamediatica, economica e sanitaria lanciata contro il vaccino, un’azione di delegittimazione dell’antidoto per il Covid-19 prodotto dalla casa anglo-svedese che, se da un lato si è resa colpevole di diverse manchevolezze sul frontegaranzia alle consegne per i Paesi dell’Unione, dall’altro ha InsideOver.

